بداية يناير.. كامل الوزير يكشف هدية الرئيس السيسي في السكة الحديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال اللواء كامل الوزير وزير النقل، إنه سيتم رفع آخر عربة قديمة من القطارات نهاية الشهر الجاري، مؤكدا على أنه بداية من العام القادم ستكون كل العربات بالقطارات جديدة في كل الخطوط.

وأضاف كامل الوزير، خلال كلمته في افتتاح مشروعات قومية بالصعيد، اليوم السبت، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الاحتفال برفع آخر عربة قطار قديمة سيكون هدية الرئيس السيسي للمواطنين من محطة أسوان.

وأضاف الوزير، أنه جرى تخصيص 600 مليار جنيه لمشروعات النقل في صعيد مصر، خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى يونيو 2024.

وأكد الوزير: جرى إنشاء وتطوير 17 ألف كم طرق رئيسية وإنشاء 22 محورا على النيل و1000 كوبري ونفق و28 ألف كم طرق محلية وضمن مبادرة حياة كريمة بتكلفة مالية 474 مليار جنيه منها 210 مليارات جنيه لمشروعات الصعيد.​