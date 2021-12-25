"أوعى تعمل كده".. كامل الوزير يروي موقفا مع السيسي بشأن تحويل شركتين للنيابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

علق كامل الوزير وزير النقل، على ما أثير بشأن وجود شركات غير مرخصة في ركائز الكباري، قائلا: "موضوع رغم خطورته الشديدة ولكن كان الرئيس السيسي وجه بمتابعة المشروع".

وأضاف كامل الوزير، خلال كلمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح مشروعات قومية بالصعيد: "بصفتي وزير للنقل ومسؤول عن سلامة الكباري والطرق فأنا هحول الشركتين دول للنيابة وهحقق معاهم ولكن الرئيس قالي لأ، وأوعى تعمل كده.. هات الشركتين دول وساعدهم ينجحوا ودي شهادة حق حبيت أقولها".

وقال الوزير، إن نهر النيل هو شريان الحياة لمصر والمصريين حيث يبلغ طول نهر النيل 6650 كم منها 1520 كم داخل مصر، مشيرًا إلى أن المصري القديم استخدم القوارب الصغيرة والمعديات البدائية في التنقل والربط بين المدن لانتقال الموظفين والمواطنين.

وأضاف وزير النقل أن الاعتماد الأساسي كان على المعديات النيلية التي تسببت في وقوع العديد من الحوادث، فمنذ عام 2007 وحتى 2020 وقع 15 حادث أدت إلى وفاة 180 مواطن آخرها في أغسطس 2020، وذلك بسبب عدم مراعاة عوامل الأمان والسلامة.

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