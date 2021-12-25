من هو الحاج سعيد الذي ذكره السيسي وتحدث معه في افتتاح مشروعات الصعيد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

سأل الرئيس عبدالفتاح السيسي، المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، عن تكلفة تنفيذ عدد من محاور النيل. بحسب ما جاء في كلمة الرئيس السيسي خلال افتتاح مشروعات في محافظات الصعيد.

وقال الوزير: تكلفة الـ3 محاور حوالي 9 مليارات جنيه، ونقدر نبدأ فيهم وننفذ وننتهي على منتصف 2023.

وقال السيسي: ليه 9 مليارات جنيه؟ فرد الوزير: الحديد غالي، ممكن 7.5 مليار جنيه.

وتابع السيسي: 7 مليار إيه بس؟ الشركات اللي شغالة موجودة؟

وسأل الرئيس السيسي عن شخص اسمه الحاج سعيد ودار بينهما حوارا.. فمن هو الحاج سعيد؟

هو المهندس سعيد محمود، رئيس مجلس ادارة ومالك شركة السعداء للمقاولات إحدى الشركات التي تعمل في مجال المقاولات.

بدأت الشركة العمل قبل عام 2011 حيث نفذت توسعة عدد من الكباري علي طريق الإسكندرية الزراعي مثل كوبري قليوب وقها وطوخ وكوبري الشموت.

زدات شهرة الشركة بسبب عملها في المشروعات القومية وتحديدا المشروع القومي للطرق حيث كانت الشركة مسئولة عن عدة قطاعات في الطريق الأقليمي وخاصة وصلة بلبسيس المنوفية، إضافة إلى عملها في توسعة الطريق الدائري، حيث أن الشركة المسئولة عن أعمال توسعة كوبري المنبيب.

وتعمل الشركة في محاور النيل الخمسة التي يتم إنشائها بمعرفة هيئة الطرق والكباري وإشراف وزارة النقل.

كنا ان الشركة نفيذت القطاع الأول بطريق «شبرا ــ بنها» الحر بطول 5 كيلومترات بتكلفة تبلغ 750 مليون جنيه.

ونفذت مشروعات أخرى مثل كوبرى الشروق على طريق القاهرة اسماعيلية الصحراوى. وكوبرى برج العرب فى محافظة الإسكندرية.

كما دخلت الشركة في تحالف شركتى كونكريت بلس للهندسة والإنشاءات المشاركة فى تنفيذ مشروع تطوير مترو أبوقير القديم بالاسكندرية، والذى يعد أحد أكبر مشروعات النقل الجماعى المطور الذى تُشرف عليه الهيئة القومية للأنفاق بتمويل أوروبى وبحجم استثمارات تقدر بـ 2 مليار يورو.

واستفسر الرئيس السيسي من الحاج سعيد، عن إمكانية تنفيذ أحد محاور النيل، بمدة عام، وبمقدم 25 % فقط من تكلفة الإنشاء، وهو ما رحب به على الفور مالك الشركة قائلا: تعليماتك يا فندم.

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