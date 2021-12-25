شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يشهد احتفال بطريركية الروم الأرثوذكس بعيد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، نائبًا عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، احتفال بطريركية الروم الأرثوذكس بعيد ميلاد السيد المسيح، برئاسة البطريرك ثيوثوروس الثانى بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس.

وقدم محافظ القاهرة تهنئته بالعيد مشيدًا بروح الود والمحبة التي تربط بين عنصرى الأمة.

وأكد محافظ القاهرة، على الروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التى تميز الشعب المصرى عن غيره من الشعوب، لافتًا إلى أن مصر ستظل بلد الأمن والأمان لكل المصريين، متمنيًا دوام الاستقرار على مصر، وداعيًا أن تكون الأعياد فرصة جديدة لنشر الحب والسلام على الأرض، وتأكيدًا لصلات الترابط والأخوة بين المصريين والشعوب جميعًا.

شهد الاحتفال نائب المحافظ للمنطقة الغربية ورئيس حى وسط القاهرة.

وكان محافظ القاهرة قد أصدر تعليماته لرؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة وورفع الإشغالات فى محيط الكنائس، استعداداً لاحتفالات الأخوة الأقباط برأس السنة وأعياد الميلاد.

كما طالب محافظ القاهرة برفع كفاءة الشوارع المحيطة بالكنائس، والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة، وشدد على رفع كافة السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع وعدم السماح قطعيا بانتظار أى سيارات بمحيط الكنائس.