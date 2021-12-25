شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن موضوعات خطب الجمعة فى يناير.. حق الوطن والتضحية فى سبيله أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الأوقاف، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عناوين موضوعات خطبة الجمعة، خلال شهر يناير المقبل، حيث تبدأ الجمعة الأولى 7 يناير وموضوعها "العمل شرف".

وأضافت الوزارة، أن الجمعة الثانية الموافق 14 يناير سيكون موضوع الخطبة "القيم المجتمعية"، فيما سيكون موضوع خطبة الجمعة الثالثة من الشهر بتاريخ 21 يناير:"ضوابط بناء الأسرة وسبل الحفاظ عليها"، وآخر جمعة بتاريخ 28 يناير بعنوان "حق الوطن والتضحية فى سبيله".