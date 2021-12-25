شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يستعرض مقترح الخطة الاستثمارية للوزارة للعام المالى القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً مع القيادات التنفيذية بالوزارة لإستعراض الموقف التنفيذى للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالى 2022/2021، والخطوط العامه لمقترح خطة الوزارة للعام المالي القادم 2023/2022.

وصرح عبد العاطى أن بنود الميزانية تضمن تنفيذ كافة المشروعات، التى تنفذها الوزارة لمجابهة التحديات المائية المختلفة، وبما يحقق تحسين إدارة الموارد المائية وتحديث المنظومة المائية فى مصر.

وتم خلال الإجتماع عرض موقف الخطة الاستثمارية الحالية والمستقبلية بكافة جهات الوزارة لاستكمال تنفيذ المشروعات الكبرى الجارية حالياً أو لتنفيذ مشروعات جديدة، فالنسبة لمصلحة الرى يتم تنفيذ أعمال المشروع القومى لتأهيل الترع، وتأهيل المساقى وتوريدات الرى الحديث، وأعمال إحلال وتجديد منشآت الرى والأعمال الصناعية، والحماية من أخطار السيول بعمل سدود الإعاقة والبحيرات الصناعية والخزانات الأرضية، ومشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة، وتدعيم وتأهيل القناطر الرئيسية على مجرى نهر النيل (قناطر زفتى – قناطر اسنا )، وتجهيز الآبار وتأهيلها للعمل بالطاقة الشمسية، وتوصيل التيار الكهربائى للآبار القائمة بمحافظات الوادى والدلتا واستكمال تأهيل وتطوير منظومة الرى والصرف بواحة سيوه، وأعمال تطوير المساقى بمحافظة الوادى الجديد، وأعمال حماية جسور نهر النيل وشراء المعدات النهرية والبرية لأعمال إزالة الحشائش والتطهيرات.

كما يتم استكمال أعمال المرحلة الأولى بقرى 52 مركزا، والتي تقوم الوزارة بتنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة".

وتقوم الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بتنفيذ مشروعات إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى ، وتنفيذ وصيانة الأعمال الصناعية على المصارف مثل الكبارى والقناطر وغيرها ، وتأهيل جسور المصارف ، وأعمال تطهيرات المصارف.

وتنفذ مصلحة الميكانيكا والكهرباء مشروعات تأهيل محطات الرفع، وتوصيل التغذية الكهربائية للمحطات ، وإستكمال إنشاء وإحلال المشاريع القائمة ل 52 محطة ، وإنشاء الأسوار لحماية أملاك مصلحة الميكانيكا والكهرباء.

وبالنسبة للهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ.. تقوم الهيئة بتنفيذ مشروعات حماية الشواطئ وعلى رأسها أعمال حماية قلعة قايتباى والمزارع السمكية الأثرية بالمنتزه بالإسكندرية ، وكورنيش الإسكندرية بمنطقة المنشية ومحطة الرمل ، وحماية منطقة طوال أبو الروس بمحافظة دمياط ، وحماية شاطئ الأبيض بمحافظة مطروح ، واستكمال أعمال مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالى ودلتا نهر النيل، وإعداد خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط.

كما تواصل الهيئة المصرية العامة للسد العالى وخزان أسوان تنفيذ أعمال صيانة المنشآت التابعة للهيئة، وتواصل الهيئة المصرية العامة للمساحة أعمالها في مجال الرفع المساحى والتثمين وتحديث الخرائط المساحية "الطبوغرافية والتفصيلية".

ويتواصل العمل فى مشروع البنية القومية لتنمية شمال سيناء بهدف إستكمال أعمال البنية الأساسية بالمشروع ، وتوريد وتركيب شبكة الري العامة إنشاء محطات طلمبات الضخ لعدد من المآخذ ، وإنشاء وتأهيل شبكة الصرف الزراعى والصرف والمغطى بعدد من المناطق ، كما يتواصل العمل فى مشروع تنمية جنوب الوادي لإستكمال أعمال البنية الأساسية بالمشروع ، بالإضافة لإستكمال أعمال مشروع المسار الناقل للمياه لمحطة معالجة الحمام ، وتنفيذ مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشينر والذى يشتمل على تأهيل عدد من الترع والمصارف والمساقى وتصميم وإنشاء محطتى رفع بسمتاى والحامول.

كما يقوم قطاع شئون مياه النيل بتنفيذ عدد من المشروعات منها مشروع تشغيل وصيانة المعدات لمقاومه الحشائش بالبحيرات العظمى ، والمرحلة الثانية من دراسة الحشائش المائية ببحيرتى كيوجا والبرت بأوغندا ، وأعمال تأهيل محطه قياس المناسيب والتصرفات بمدينة بور ، وأعمال تطهيرات بحر الغزال ، وإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار بولاية واراب ، واستكمال تنفيذ مشروع الحد من مخاطر الفيضان بحوض بحر الجبل بدولة جنوب السودان.

ويقوم المركز القومى لبحوث المياه بعمل الدراسات التطبيقية في مجال الموارد المائية فى إطار خطه البحثية للمركز ، وإستكمال وتطوير مبانى ومعامل المركز.