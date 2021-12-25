شكرا لقرائتكم خبر عن الرؤية والإنجاز.. 486 مليارا و300 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع ونقل الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف كتاب "الرؤية و الانجاز" الذى يتضمن المشروعات التنموية فى مصر خلال الفترة من 30 يونيو 2014 وحتى 30 يونيو 2021 ، التى نفذتها الدولة خلال هذه الفترة، والتى من بينها مشروعات تطوير شبكات توزيع ونقل الكهرباء بتكلفة إجمالية بلغت 486 مليار 300 مليون جنيه بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأوضح كتاب "الرؤية والإنجاز"، أنه تم تنفيذ 48 مشروعا من مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة التقليدية بقيمة إجمالية بلغت 271 مليار جنيه، لإضافة 27 ألف 201 ميجا وات ، موضحًا أن أبرز هذه المشروعات محطات سيمنس الألمانية العملاقة الثلاثة بقدرة 14 ألف 400 ميجا وات ببنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار كتاب الرؤية والإنجاز، إلى أنه تم تنفيذ 17 مشروعا لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بتكلفة إجمالية بلغت 51 مليار و800 مليون جنيه لإضافة 5 آلاف 303 ميجا وات من الطاقة الشمسية والرياح والمائية، مشيرًا إلى أنه جارى تنفيذ مشروعات جديدة للطاقة المتجددة بتكلفة 92 مليار و300 مليون جنيه.

وأضاف الكتاب، أن أبرز مشروعات توليد الكهرباء من طاقة الرياح تم تنفيذها بمنطقة جبل الزيت بواقع 4 محطات بقدرة 580 ميجا وات بتكلفة 9 مليارات و800 مليون جنيه، ويعد مجمع بنبان بمحافظة أسوان للطاقة الشمسية أبرز مشروعات الطاقة المتجددة بتكلفة 35 مليار و200 مليون جنيه بإجمالى قدرات 1465 ميجا وات، لافتا إلى أنه تم تنفيذ مشروع محطة كهرومائية بقناطر اسيوط بقدرة 32 ميجا وات بتكلفة مليار و700 مليون جنيه.

وأوضح الكتاب أنه تم تنفيذ وجارى الانتهاء من 375 مشروعا لشبكات نقل الكهرباء بتكلفة 70 مليار و700 مليون جنيه، موضحا أنه تم تنفيذ وجار الانتهاء من تطوير شبكات توزيع الكهرباء ومراكز التحكم القومى والعدادات الذكية وتحويل الخطوط الهوائية إلى أرضية بتكلفة 41 مليار 800 مليون جنيه.

ومن أبرز مشروعات شبكات نقل الكهرباء التعاون مع دول الجوار فى مجال الكهرباء حيث تم توقيع عقد مشروع سد ومحطة جوليوس نيريرى لتوليد الطاقة الكهربائية بتنزانيا بتكلفة 2 مليار و900 مليون دولار بقدرة 2115 ميجا وات، علاوة على مشروعات الربط الكهربائي بين مصر والدول المجاورة من السودان وليبيا والأردن والسعودية، وجارى دراسة مشروع الربط الكهربائي مع قبرص واليونان.