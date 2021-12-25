شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يفتتح اليوم مشروعات قومية جديدة من محافظة قنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، من محافظة قنا سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورى، إن افتتاحات المشروعات القومية اليوم تأتي ضمن فاعليات "أسبوع الصعيد" في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث تتضمن الافتتاحات عددا من المجمعات الصناعية والمحاور والطرق لا سيما المحاور العرضية على نهر النيل.