شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توضح آلية تنفيذ المهام الأدائية لتلاميذ الصف الرابع الابتدائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، آلية تطبيق المهام الأدائية لطلاب النظام الجديد في التعليم بالصف الرابع الابتدائى، موضحة أن تنفيذها سيكون كتابة أو رسما أو مخططا، وأن التلميذ تدرب عليها كثيرا أثناء الدراسة، مشيرة إلى أنها أنشطة تقيس المخرجات المهارية لكل منهج دراسى، تم إعدادها في مركز المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وسيتم تنفيذها داخل الفصل علي مدي حصتين بإشراف معلم المادة.

وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، كتب مقدمة عن "المهام الأدائية" لطلاب نظام التعليم الجديد: قائلا: لقد أعلنا سابقا عن نظام التقييم الجديد في الصف الرابع الابتدائي والذي يتضمن ما يسمى "المهام الأدائية"، وسوف ترسل الوزارة هذه التعليمات للإدارات التعليمية ولذلك أحببت أن أشارككم بعض الشرح هنا حتى لا يسبقنا إلى ذلك مروجو الشائعات ودعاة الهلع والخوف.

وتابع الوزير: هذا النوع من التقييم داخل المدرسة يمثل جزءا أصيلًا من تقييم أداء الطلاب وتقييم فهمهم لمخرجات التعلم.

وطرح الوزير سؤالا؛ حول ما معنى المهام الأدائية؟، هى أنشطة تقيس مدي اكتساب الطلاب للمهارات التي تدربوا عليها خلال الفصل الدراسي في مادة معينة، وهي تقدم دليلاً على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي. وقد تم بناؤها بحيث يمكن للمتعلم الانتهاء منها في زمن قدره حصتان دراسيتان.

وقال وزير التربية والتعليم: المهام الأدائية تتصف بالوضوح، وترتبط بنواتج التعلم المستهدف تحقيقها، ومناسبة لمستوي المتعلم وطبيعة المادة المستهدفة وينتج عنها منتج يمكن تقييم التلميذ علي ضوئه.

وعن اعتبارات تنفيذية: ( تطبيق المهام الأدائية) عند استخدام المعلم للمهام الأدائية يتم مراعاة المعايير التالية:

(١) يوضح المعلم للطلاب طبيعة المهمة والمنتج المتوقع من المتعلم.

(٢) يستغرق العمل علي المهام الأدائية حصتين دراسيتين متتاليتن.

(٣) يشرف المعلم على مراحل تنفيذ المهام خلال الحصص المخصصة.

وسوف يقوم المعلمون بشرح هذه المهام لطلابهم في الأيام القليلة القادمة وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والضوابط المرسلة إليهم.