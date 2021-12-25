شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين الهجوم الإرهابى على محافظة صامطة بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم السبت، بأشد العبارات الهجوم الإرهابى الخسيس، الذى تعرضت له محافظة صامطة بمنطقة جازان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة؛ والذى أسفر عن مصرع وإصابة عدد من الأشقاء السعوديين والمُقيمين بالمملكة جراء سقوط مقذوف عسكرى أطلقته ميليشيا الحوثي.

وأعربت مصر مُجددًا - فى بيان لوزارة الخارجية - عن وقوفها وتضامنها مع المملكة فى سبيل التصدى لهذه الهجمات الإرهابية الدنيئة التى تمثل انتهاكًا لقواعد القانون الدولى وتهديدًا سافرًا للأمن والاستقرار فى المنطقة.. مؤكدة على موقفها الثابت من دعم السعودية لما تتخذه من إجراءات وتدابير لصون أمنها وسلامة شعبها الشقيق، وعلى الارتباط الوثيق بين الأمن القومى بالبلدين.

وتقدمت مصر، حكومة وشعبًا، بخالص التعازى والمواساة إلى المملكة العربية السعودية ولذوى الضحايا الأبرياء.. متمنية الشفاء العاجل للمصابين.