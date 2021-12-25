السكة الحديد تستبدل عربات بعض قطارات بحرى بعربات تحيا مصر وأخرى مميزة

القاهرة - سامية سيد - تقوم هيئة السكة الحديد اليوم السبت، باستبدال عربات بعض القطارات بعربات تحيا مصر وأخرى مميزة ضمن خطة عدم وجود عربات قديمة تعمل على خطوط الهيئة مع نهاية عام 2021، وشملت الاستبدالات الآتى:

محمد يوسف

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