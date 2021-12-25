قرار جديد من الإسكان بشأن المصروفات الإدارية على الشقق والأراضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، على استمرار سريان قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 147 بتاريخ 2020/12/9 على توحيد نسبة المصاريف الإدارية لتكون 1%، ونسبة مجلس الأمناء لتكون 0.5%، وذلك عند تخصيص الأراضي أو الوحدات السكنية، بالإضافة إلى نسبة 0.5% مصاريف إدارية للقرار الوزاري لجميع الأراضي والعقارات الخاضعة لولاية الهيئة بأنواعها، وذلك لمدة عام آخر اعتبارا من 2021/12/13، على أن تسري هذه التيسيرات على قطع الأراضي التي يتم صدور قرار وزاري لها أو تعديل للقرار الوزاري بعد موافقة مجلس الإدارة.

وقال الدكتور عاصم الجزار: وافق مجلس إدارة الهيئة أيضا على تخصيص 35 قطعة أرض بـ 20 مدينة جديدة، بأنشطة متنوعة (عمراني متكامل – جامعات – مستشفى – مصانع – خدمات صناعية – مركز طبي – مقرات بنوك – تجاري إداري سكني – تعليمي – وغيرها).

وأضاف الوزير: في مدينة العاشر من رمضان تم تخصيص 6 قطع أراضٍ، لإقامة مصانع، ونشاط تجاري إداري ومحطة تموين سيارات، وفي مدينة 6 أكتوبر تم تخصيص قطعتي أرض بنشاط خدمات صناعية ونشاط طبي، وفى مدينة الشيخ زايد تم تخصيص قطعة أرض لإقامة مشروع عمراني متكامل، وفي مدينة السادات تم تخصيص قطعة أرض بنشاط تجاري إداري، وفي مدينة بدر تم تخصيص 3 قطع أراضٍ بأنشطة تجارية وإدارية، وفي مدينة دمياط الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض لإقامة مصنع، وفي مدينة برج العرب الجديدة تم تخصيص 3 قطع أراضٍ لإقامة جامعة ومصنع ونشاط تجاري إداري، وفي مدينة النوبارية الجديدة تم تخصيص قطعتي أرض بنشاط تجاري وفي مدينة المنصورة الجديدة تم تخصيص قطعتي أرض بنشاط مقر للبنك الأهلي المصري ونشاط طبي، وفي مدينة العبور الجديدة تم تخصيص قطعة أرض بنشاط تجاري.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه في مدينة 6 أكتوبر الجديدة تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط تجاري، وفي مدينة حدائق أكتوبر تم تخصيص قطعة أرض بنشاط تعليمي، وفي مدينة العلمين الجديدة تم تخصيص قطعة أرض بنشاط مقر لبنك التعمير والإسكان،

وفي مدينة الفيوم الجديدة تم تخصيص قطعة أرض لإقامة جامعة، وفي مدينة أسيوط الجديدة تم تخصيص قطعتي أرض ببنشاط تجاري إداري ونشاط سكني تجاري، وفي مدينة أسوان الجديدة تم تخصيص قطعة أرض لإقامة مستشفى، وفي مدينة المنيا الجديدة تم تخصيص قطعة أرض لإقامة مركز طبي، وفي مدينة سوهاج الجديدة تم تخصيص قطعة أرض بنشاط تجاري، وفي مدينة القاهرة الجديدة تم تخصيص قطعتي أرض بنشاط تجاري إداري ولإقامة مشروع (مختلط)، وفي مدينة العبور تم تخصيص قطعتي أرض بنشاط سكني تجاري إداري ونشاط سكني تجاري.