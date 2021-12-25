​رئيس مساحة الري: هكذا يتم تحديد تعويضات نزع الملكية.. والقاهرة الأعلى سعرًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أكد المهندس علي عبدالمجيد المنوفي، رئيس هيئة المساحة التابعة لوزارة الموارد المائية، أن الهيئة تضم لجنة للتثمين، تشمل في عضويتها عددًا من المتخصصين في تسعير الأراضي والمنازل، موضحًا أن اللجنة مهمتها حساب قيمة هذه الأرض وتقييمها لتقدير التعويض المناسب للمواطن، وفق ما يحفظ حقوق الجميع.

وقال المنوفي في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، اليوم الجمعة، إن العديد من الأهالي يتظلمون تجاه قيم التسعير التي تحددها اللجنة كما أنه بعضهم يلجأ للقضاء، وهذا حق أصيل لكل مواطن، مشيرًا إلى أنه يتم فحص أوراق الملكية والتسعير مرة أخرى عبر لجنة تسمى "لجنة التظلم"، يعقبها "اللجنة العليا" التي إما توافق على التسعير الأصلي الذي يحسب على أساسه التعويض أو تزيد قيمته لكونها الأعلى قانونًا.

وأضاف رئيس الهيئة، أن اللجنة العليا تتفقد الموقع المطلوب للمشروع القومي من خلال التقصي حول التسعير في المنطقة، لافتًا إلى أن التسعير يختلف من محافظة إلى أخرى، حيث تعد العاصمة الأعلى بين كل المحافظات، كما تختلف قيمة التعويض من منطقة إلى أخرى في القاهرة والجيزة.

ولفت إلى أن الهيئة دورها يتمثل في تنفيذ أعمال الرفع المساحي وحصر الملاك الظاهرين للمباني والعقارات المتداخلة، مضيفًا أن الهيئة تنسق مع وزارات النقل والإسكان والمحافظات والهيئات المعنية.

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