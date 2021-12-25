افتتاح السيسي لعدد من المشروعات القومية في الصعيد يتصدر اهتمامات الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

استحوذ افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات القومية بالصعيد، على عناوين الصفحات الرئيسية لصحف القاهرة الصادرة اليوم /السبت/، إلى جانب عدد من أخبار الشأن المحلي من بينها الإقبال الكبير على المشاركة في منتدى شباب العالم خلال الشهر المقبل، وحزمة القرارات التي أصدرها البنك المركزي لمد المبادرات الخاصة بالحد من تداعيات أزمة "كورونا".

وتحت عنوان "الرئيس يفتتح شرايين الخير بالصعيد خلال ساعات"، أبرزت صحيفة "الأهرام"، افتتاح الرئيس السيسي لعدد من المشروعات القومية في مجالات الصناعة والنقل والطرق والكباري بمحافظات الصعيد.. مشيرة إلى أن هذه المشروعات تأتي في إطار التنمية الشاملة التي تبناها الرئيس منذ توليه مقاليد الحكم، وبما يحقق نهضة تنموية وخدمية لأهالي الصعيد لتنتقل هذه المشروعات من مرحلة التخطيط والتنفيذ؛ لتصبح واقعا ملموسا على أرض الواقع.

وأضافت أن المنشآت الجديدة تتضمن عددا من المشروعات الصناعية والتجارية، منها افتتاح المجمع الصناعي بمدينة بياض العرب بمحافظة بني سويف والمجمع الصناعي بالمطاهرة في المنيا، والمجمع الصناعي بمحافظة قنا، والمجمع الصناعي بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

وأوضحت الصحيفة أن مشروعات النقل والطرق والكباري التي سيتم افتتاحها، تشمل محاور النيل ومنها محور قوص بمحافظة قنا بطول 19 كيلومترا ويربط الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الزراعي شمال مدينة سمالوط والطريق الصحراوي غربا عبر نهر النيل، ومحور عدلي منصور بمحافظة بني سويف بطول 7 كيلومترات ويربط بين البر الشرقي للنيل "طريق الصعيد الحر عن طريق وصلة بياض العرب" وبين البر الغربي للنيل "طريق الفيوم - بني سويف"، بالإضافة إلى عدد من المحاور الأخرى.

وتحت عنوان "السيسي يهنئ ملوك ورؤساء العالم بعيد الميلاد المجيد" سلطت صحيفة "الجمهورية" الضوء على برقيات التهنئة التي بعثها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أصحاب الجلالة والفخامة ملوك ورؤساء دول العالم التي تحتفل بعيد الميلاد المجيد.

وأوضحت الصحيفة أن الرئيس أعرب عن أصدق تهانيه وأطيب تمنياته لهم ولشعوبهم بهذه المناسبة الطيبة.

وتحت عنوان "إقبال واسع على المشاركة في منتدى شباب العالم"، سلطت صحيفة "أخبار اليوم" الضوء على إعلان إدارة منتدى شباب العالم انتهاء التسجيل سواء للحضور أو المشاركة في النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم والذي يعقد بمدينة شرم الشيخ يوم 10 يناير المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت الصحيفة أن أكثر من 500 ألف شاب وشابة من 196 دولة قاموا بالتسجيل على الموقع الرسمي للمنتدى، من قارات إفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية.

وتحت عنوان "المركزي: 9 مليارات جنيه تكلفة إجراءات مواجهة كورونا"، سلطت صحيفة "الأهرام" الضوء على حزمة القرارات التي أصدرها البنك المركزي لمد المبادرات الخاصة بالحد من تداعيات "كورونا" في ظل استمرار الموجات المتتالية للوباء، وارتفاع معدلات الإصابة والحاجة إلى مواصلة الإجراءات الاحترازية ومواجهة تداعياتها الاقتصادية، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات.

وأوضحت الصحيفة أن الإجراءات تضمنت قرارا بمد فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة عاما حتى نهاية 2022، يتم خلالها قبول أي طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك المدة حدها الأقصى 3 سنوات، إلى جانب مد فترة سريان مبادرة قروض التجزئة للعاملين بالقطاع حتى نهاية 2022، ويتم خلالها السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي 6 أشهر إضافية من تاريخ استحقاقها، وذلك للعملاء المنتظمين فقط مع عدم احتساب فوائد التأخير عن تلك الفترة.

ونقلت الصحيفة عن البنك المركزي قوله "إن تكلفة الإجراءات الخاصة بالحد من تداعيات فيروس كورونا في القطاع المصرفي تصل إلى 9 مليارات جنيه خلال الفترة الماضية منذ بدء الجائحة، تحملها البنك والقطاع المصرفي للتخفيف على المواطنين وضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها في ضوء المتابعة المستمرة للقطاع المصرفي ولتقديم المزيد من التيسير للمواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكتروني.

وتحت عنوان "إيني تواصل رحلة البحث عن البترول بالدلتا وخليج السويس"، سلطت "الجمهورية" الضوء على توقيع وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا وكل من المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول وأليساندرو بوليتي الرئيس التنفيذي لأنشطة المواردة الطبيعية بشركة "إيني" الإيطالية اتفاقية التزام البحث عن البترول وتنميته واستغلاله في مناطق خليج السويس ودلتا النيل، والصادرة بموجب القانون رقم 185 لسنة 2021.

وأوضحت الصحيفة أن الاتفاقية تتضمن التزام شركة "إيني" بإنفاق استثمارات لا تقل عن مليار دولار، بالإضافة إلى التزامها بإنفاق ما لا يقل عن 20 مليون دولار إضافية لحفر 4 آبار.

وتحت عنوان "حياة كريمة تطلق قوافل غذائية وطبية بقنا وأسوان"، أبرزت صحيفة "الأهرام" توجيه مؤسسة "حياة كريمة" عدة قوافل إلى قنا وأسوان بالتعاون مع بنك الطعام لتوزيع 7 آلاف كرتونة مواد غذائية أساسية على الأهالي.

وأضافت الصحيفة أن المؤسسة أطلقت كذلك بالتعاون مع وزارة الصحة قافلة طبية موسعة بمركز "الوقف" بقنا للكشف والعلاج المجاني لأهالي قرية "المراشدة".

وتحت عنوان "22 مليار جنيه لتطوير شبكات كهرباء جنوب الوادي"، أبرزت صحيفة "أخبار اليوم" إعلان وزارة الكهرباء والطاقة تنفيذ برنامج شامل لتطوير شبكات نقل الكهرباء ومراكز التحكم بمحافظات جنوب الوادي باستثمارات 22 مليارا و354 مليون جنيه، وذلك ضمن الإجراءات التي يتخذها القطاع استعدادا لتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع الدول الإفريقية.

ونقلت الصحيفة عن رئيس شركة نقل الكهرباء صباح مشالي قولها إن "الاستثمارات الجاري تنفيذها في جنوب الوادي تتضمن 10 مليارات و348 مليون جنيه لمنطقة مصر الوسطى ومثلها تقريبا للمنطقة الجنوبية، بينما تم تخصيص مليار و100 مليون جنيه لتحديث مراكز التحكم الإقليمية بالمنطقة الجنوبية بما يضمن تحقيق أهداف القطاع".

وفي حوار خاص مع رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، سلطت صحيفة "الأهرام" الضوء على استحداث الجامعة كلية ومركز أبحاث علوم وتكنولوجيا الفضاء، حيث أكد الخشت أن الجامعة سوف تغزو من خلالهما علوم الفضاء والاستشعار عن بعد لخلق وظائف المستقبل.

وقال الخشت إن الكلية ومركز الأبحاث يهدفان إلى مواكبة التطورات العالمية والمشروعات المستقبلية لمصر، خاصة البرنامج الفضائي المصري، واصفا إياه بأنه مشروع علمي له بعد وطني يرسخ دور جامعة القاهرة الرائد على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.