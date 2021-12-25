استكمال محاكمة 8 متهمين في "خلية داعش حلوان" اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:
تنظر الدائرة 5 "إرهاب" جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم السبت، محاكمة 8 متهمين بـ"خلية داعش حلوان".
تُنظر المحاكمة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة.
وتضم القضية 8 متهمين بينهم 5 محبوسين، ويأتي على رأس المتهمين، مؤسس التنظيم المتهم أحمد أيمن، والذي أسس خلية بمنطقة حلوان تتبع تنظيم داعش الإرهابي وقيام المتهم بالسفر للخارج والتدريب على استخدام السلاح والعمليات العدائية.
ووجهت النيابة للمتهم الخامس عبد الرحمن سيد تُهم حيازة سلاح ناري، وفيما ضبط بحوزة المتهم السابع بأمر الإحالة ذخيرة.