شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يكشف لـ"الخليج 365" أسعار شحن السيارات الكهربائية بدءًا من يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، عن أسعار بيع الكهرباء المتوقعة للسيارات الكهربائية التى من المقرر تطبيقها بدءا من يناير المقبل، كاشفا أن سعر الكيلو وات ساعة للسيارات الكهربائية التى سيجرى شحنها من المنزل ستكون بنفس أسعار شرائح القطاع المنزلى.

وأوضح شاكر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن شحن السيارات الكهربائية حتى 22 كيلو وات ساعة تيار متردد سيكون بتكلفة 169 قرشا لكل كيلو وات ساعة، بالنسبة للأماكن التى يعفى فيها شركات الشحن من دفع مقابل استخدام المكان، وتبلغ تكلفة الشحن لنفس الكمية بالأماكن التى تلتزم فيها شركات الشحن بدفع مقابل استخدام المكان 186 قرشا لكل كيلو وات ساعة.

وأشار الوزير إلى أن تكلفة شحن السيارة الكهربائية حتى 50 كيلو وات ساعة تيار مستمر تبلغ 375 قرشا لكل كيلو وات ساعة، مشيرا إلى أن شحن السيارات الكهربائية من المنزل سيكون بنفس تكلفة أسعار الشرائح المعلنة للقطاع المنزلى وفقا لخطة رفع الدعم حتى يوليو 2025.