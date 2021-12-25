شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع الكهرباء عن 26 منطقة بكفر الشيخ ودسوق من 8 صباحًا لـ1 ظهرًا للصيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة كهرباء كفر الشيخ، فصل التيار الكهربائى عن 26 منطقة بمدينتي كفر الشيخ ودسوق، اليوم السبت، لأعمال الصيانة، وأعلنت عن المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي بها من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً بكفر الشيخ، ومن الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثالثة عصراً، بدسوق لإجراء أعمال الصيانة الدورية.

وشملت المناطق التي سيجرى فصل الكهرباء عنها بشرق مدينة كفر الشيخ 20 حيا، وتم إخطار مجلس مدينة كفر الشيخ، برئاسة اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وتشمل المناطق والأحياء كلا من «تقسيم وشارع المصنع، شارع الجمهورية، تقسيم الأوقاف، شارع الجيش، المستشفى العام، الرمد القديم والجديد، بنك الدم، مستشفى الكبد، منطقة القنطرة، تقسيم زهور، القضاة، التجاريين، النيابة العامة والإدارية، تقسيم الشرطة، المحاسبين، المحافظة، قضايا الدولة، منطقة ميت علوان، عمارات الـ47، ومستشفى الهلال الأحمر».

وسيفصل التيار الكهربائي عن 6 مناطق بدسوق، وجرى إخطار مجلس مدينة دسوق برئاسة السيد عبد الستار، رئيس المركز والمدينة، لإجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة لعدد من المحولات والأكشاك الكهربائية وزراعة وصيانة أعمدة الإنارة اللازمة بالمناطق المستهدفة بالأعمال، وتبدأ هذه الأعمال في التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصراً، اليوم السبت.

والمناطق والقرى المستهدفة بفصل التيار الكهربائي في دسوق هي، قرية منية جناج وتوابعها، "قرية أبو مندور، جزء من قرية المندورة، وفي مدينة دسوق، شارع الشركات، وشارع الاستاد، وشارع موقف الأرياف".