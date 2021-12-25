شكرا لقرائتكم خبر عن الصعيد فى القلب.. مدينة غرب قنا الجديدة بمواصفات عالمية على أرض مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحولت الصحراء بمراكز ومدن محافظة قنا إلى مساحات خضراء تتوسطها العمارات التى بنيت على طراز حديث لتواكب التقدم فى المجالات المتعددة، مثل الطرق والكبارى ومشروعات المياه والصرف الصحى ومشروعات حياة كريمة، والتى انتهت الأعمال فى كثير منها، واختير أماكن تواجد المدينة بالقرب من شبكة الطريق الإقليمية التى تبعد عن مدينة قنا 5 كيلو مترات فقط.

شهدت مدينة غرب قنا الجديدة الانتهاء من التشطيبات النهائية لـ23 عمارة سكنية تضم 720 وحدة سكنية إسكان اجتماعى بتكلفة إجمالية 151 مليون جنيه، وتتمتع بموقع متميز وتمثل إحدى مدن الجيل الرابع الذكية التى تراعى الاشتراطات الصحية والبيئية، حيث تقع على شبكة طرق إقليمية بالقرب من مدينة قنا بمسافة 5 كيلو مترات، ومخطط لها استيعاب 550 ألف نسمة، كما تمثل مدينة غرب قنا مجتمعا عمرانيا متكاملا جاذبا للسكان والفرص الاستثمارية، وتشمل عمارات إسكان اجتماعي، وسكن مصر، وفيلات سكنية، مراكز تجارية، ومبانى خدمية وترفيهية، بما يضمن حياة كريمة وآمنة لأبناء محافظة قنا.

وتقع مدينة غرب قنا الجديدة، على مساحة 8971 فدانا على الطريق الصحراوى الغربى قنا – نجع حمادى بمسافة 8 كم 2، بواقع 136 عمارة إسكان اجتماعى بإجمالى 254 وحدة، تم الاستلام الابتدائى لعدد 30 عمارة، ومتوقع الانتهاء من 106 عمارات بنهاية عام 2021، كما تشتمل على 30 عمارة سكن مصر جارى تنفيذهم بإجمالى عدد 720 وحدة، وتم تمهيد الطرق المؤدية للمدينة والتقاطعات داخلها.

وتتوافر خدمات بمنطقة الإسكان الاجتماعية تشتمل على سوق تجارى بمساحة 970م2 بتكلفة حوالى 1. 8 مليون جنيه، ومبنى حضانة بمساحة 1374مترا بتكلفة حوالى 2. 6 مليون جنيه، وملعب ثلاثى بمساحة 313 مترا بتكلفة حوالى 3 ملايين جنيه، ومبنى مدرسة تعليم أساسى بواقع 43 فصلا بمساحة 7805 مترات بتكلفة حوالى 27 مليون جنيه، ووحدة صحية بمساحة 942م2 بتكلفة حوالى 5 ملايين جنيه، ووحدة إطفاء بحوالى 5 ملايين جنيه، وجارى تنفيذ قسم شرطة بمساحة 3600 متر بتكلفة 7. 5 مليون جنيه.

أما عن مدينة قنا غرب تم الانتهاء من تنفيذ 1548 وحدة إسكان قومى بمعرفة الجهاز المركزى للتعمير على ضوء عقد الإنابة المبرم بين الهيئة والجهاز، وتنفيذ 141 وحدة بمعرفة القطاع الخاص، كذلك الانتهاء من تنفيذ 169 عمارة بعدد 3788 وحدة كمرحلة أولى، وجارى الانتهاء من تنفيذ 5 عمارات بعدد 120 وحدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، بالإضافة إلى تنفيذ 54 عمارة اسكان اجتماعى بينما جارى تنفيذ (36) عمارة بالإسناد المباشر طبقاً لتعليمات السلطة المختصة كمرحلة ثانية.

كذلك تنفيذ وتشغيل مدرسة تعليم أساسى بمركز خدمات الحى السكنى الأول "تحيا مصر التجريبية المتميزة للغات" بإجمالى 33 فصلا، والانتهاء من تنفيذ مدرسة تعليم أساسى بمركز خدمات الحى السكنى الثانى وجارى تسليمها لمديرية التربية والتعليم، وجارى تنفيذ مدرسة تعليم ثانوى بمركز خدمات الحى الثانى، وتنفيذ مدرسة تعليم أساسى بمنطقة خدمات الإسكان الاجتماعى بعدد (67) عمارة بمنطقة أعلى مصنع الفلنكات، وجارى تنفيذ مدرسة للمتفوقين ومدرسة تعليم أساسى بالمنطقة (2) بالامتداد الشمالى للحى السكنى الأول.

كما جرى تنفيذ 3 وحدات صحية بمركز خدمات المرحلة العاجلة بالحى السكنى الثانى ومنطقة خدمات الإسكان القومى بالحى السكنى الأول ومنطقة خدمات الاسكان الاجتماعى لـ81 عمارة، كذلك تنفيذ مبنى الإسعاف بمركز خدمات الحى السكنى الأول، وجارى تنفيذ مستشفى بـ175 سريرا، وتنفيذ 5 حضانات بمنطقة الإسكان القومى ومركز المجاورة الثالثة بالحى السكنى الثانى ومنطقة عمارات نموذج البندق والمنطقة 2 بالامتداد الشمالى للحى السكنى الأول والمجاورة الثانية ب بالحى السكنى الأول.



عمارات المدينة



عمارات مدينة قنا الجديدة



مدينة غرب قنا الجديدة



مدينة غرب قنا