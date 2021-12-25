شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: 4219 مشروعا بسوهاج وقنا ضمن برنامج تنمية الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة التنمية المحلية، أن إجمالي المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والذى يتم تنفيذه بمحافظتى سوهاج وقنا، حتى نهاية العام المالي 2020/2021 بلغ عدد المشروعات 3589 مشروعا بمحافظتي سوهاج وقنا، بالإضافة إلى 630 مشروعا مقترحا تنفيذه في خطة العام المالي 2021/2022.

ولفتت وزارة التنمية المحلية في تقرير حديث لها حول جهود الدولة في تنمية الصعيد، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر "سوهاج وقنا، أنه بما سيتم تنفيذه في خطة العام المالي 2021/2022، سيبلغ إجمالي مشروعات البرنامج 4219 مشروعا بمحافظتي سوهاج وقنا حتى العام المالي 2021/2022.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتاح عددا من المشروعات التنموية في نطاق محافظات الصعيد، وشدد الرئيس على أهمية الحفاظ على الأراضى الزراعية، وضرورة تغيير ثقافة النمو السكاني.