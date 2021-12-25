الصحة توجه 6 نصائح لحماية نفسك من كورونا في موسم الأعياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

وجه الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، 6 طرق لحماية نفسك ومن حولك خلال موسم الأعياد من فيروس كورونا.

وأضاف متحدث الصحة في منشور على الصحفة الرسمية لوزارة الصحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن طرق الحماية جاءت كالتالي:-

1- أحصل على التطيعم وأحصل على الجرعة التنشيطية.

2- ارتدي كمامة مجهزة بشكل مناسب عندما يكون التباعد الاجتماعي غير ممكن وعندما تكون التهوية رديئة وخاصة في الأماكن المغلقة.

3- حافظ علة التباعد الاجتماعي بمسافة لا تقل عن متر واحد من الأشخاص الآخرين.

4- غطي فمك عند السعال والعطس بمرفقك أو بمنديل عندما تسعل أو تعطس وتخلص من المنديل المستعمل فورًا.

5- اغسل يديك باستمرار بالصابون والماء أو طهرها بأي مطهر.

6- احتفل في الأماكن المفتوحة أو افتح النوافذ عند الإمكان.