​افتتاح لوحة توزيع كهرباء أسيوط.. وتحصيل 300 مليون جنيه من الضبطية القضائية في 6 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

عقد المهندس رأفت شمعة، رئيس مجلس إدارة شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء اجتماع موسع مع قيادات الشركة ورؤساء القطاعات المختلفة التابعة لها، حيث تم استعراض ما يتم تنفيذه من مشروعات قومية ومتابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بنطاق كل قطاع بمختلف المحافظات التابعة للشركة، في إطار تنفيذ توجيهات المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر.

وخلال الاجتماع وجّه رئيس الشركة بضرورة مواصلة العمل على أكمل وجه والذي كان له أثر في تقليل نسب الفقد وانخفاضها لـ16% على مدار الفترة الماضية وتم أيضًا مناقشة تحسين نسب الفقد.

وشدد شمعة على ضرورة تحقيق مستهدف نسبة الفقد بالموازنة التخطيطية للشركه وهو 13% إضافة إلى تأكيد استمرار حاملي الظبطية القضائية بالشركة بذل المزيد من الجهد لمجابهة السرقات والحد منها، خاصة أن السرقات تعتبر أحد أكبر عناصر الزيادة في نسب الفقد، حيث تم تحصيل مبلغ 300 مليون جنيه في الفترة من شهر يونيو حتى شهر ديسمبر 2021.

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