​قبل افتتاحه بساعات.. 10 معلومات عن محور عدلي منصور ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

يقتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي غدًا محور عدلي منصور في محافظة بني سويف، محور عدلي منصور الذي دخل حيز التشغيل قبل 18 شهرًا من العمل.

ويستعرض الخليج 365 في التقرير التالي أبرز المعلومات عن محور عدلي منصور:

1- أكبر محور تنموي وخدمي بمحافظة بني سويف يربط الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الصحراوي الغربي.

2- تم تنفيذ المشروع بتكلفة مليار و147 مليون جنيه، ليحقق نقلة وطفرة تنموية.

3- المحور يضم 3 قطاعات، بطول 5 كم أفقي، ليصل إجمالي طول المحور إلى 7 كم بالمنازل والمطالع على طول المحور.

4- ويضم المحور 3 كباري يصل طولها إلى كيلو و400 متر.

5- تقع الثلاث كباري الأول منها 680 مترًا على النيل، 450 مترًا على السكة الحديد والإبراهيمية والطريق الزراعي، و450 مترا على طريق ديمو الفيوم.

6- المحور يتكون من 3 قطاعات يبلغ طول القطاع الأول 1.24 كم وعرضه 30.8 مترًا، ويشمل إنشاء كوبري أعلى النيل بطول 440 مترًا.

7- القطاع الثاني يتضمن الأعمال الصناعية من طرق وكباري وأنفاق.

8- القطاع الثالث يبلغ طوله 1.16 كم وعرضه 30.8 مترًا، ويتضمن إنشاء كوبري على طريق الفيوم بطول 450 مترًا، وكوبرى آخر على الطريق الزراعى بطول 420 متراً، متضمنًا 3 حارات مرورية في كل اتجاه بسرعة تصميمية متوسطة 80 كيلومترًا لكل ساعة.

9- يربط المحور بين طريق الكريمات الشرقي الصحراوي والزراعي على طريق القاهرة أسوان الزراعي وطريق بني سويف الفيوم في الغرب.

10- يقلل المحور الكثافة المرورية على كوبرى بني سويف الحالي وتيسير مرور الشاحنات بين ضفتي النيل.​