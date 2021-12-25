شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعزى ماليزيا فى ضحايا الفيضانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم /الجمعة/ عن خالص التعازى والمواساة لمملكة ماليزيا الصديقة فى ضحايا الفيضانات التي ضربت عدداً من الولايات، وأسفرت عن عشرات الوفيات والجرحى، كما خلّفت أضراراً ماديةً جسيمة.

وتقدمت مصر - في بيان لوزارة الخارجية - بصادق التعازى لذوى الضحايا، معربة عن التمنيات بالشفاء العاجل لكافة المصابين.

وأكدت مصر على تضامنها ووقوفها، حكومةً وشعباً، مع حكومة وشعب ماليزيا في هذا المُصاب الأليم.

يذكرأن، أكد المفتش العام للشرطة الماليزية أكريل سانى عبد الله سانى، ارتفاع عدد قتلى الفيضانات الكبيرة التي تجتاح ماليزيا حاليا إلى 37 شخصًا.

وقال ساني، في تصريح وفقا لوكالة الأنباء الماليزية، إنه مايزال 10 أشخاص في تعداد المفقودين، مضيفا أنه تم إجلاء 68 ألفا و341 ضحية من 18 ألفا و80 عائلة إلى 396 مركز إيواء مؤقت في مواقع مختلفة في الولايات التي تتضرر من الفيضانات بما فيها سيلانجور، بهانج، تيرينجانو، كيلانتان، نيجيري سمبيلان، ملاكا، فيراك وكوالالمبور.