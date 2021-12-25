شكرا لقرائتكم خبر عن أعياد الكريسماس تنعش حركة الطيران بمطار القاهرة بـ397 رحلة لنقل 50 ألف راكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت اليوم الجمعة حركة الطيران بمطار القاهرة الدولى حالة من الإنتعاش فى حركة الطيران، حيث سجلت الرحلات 397 رحلة سفر ووصول نقلت خلالها أكثر من 50 ألف راكب.

وقالت مصادر بمطار القاهرة لـ"الخليج 365" إن إحتفلات أعياد الكريسماس قد أنعشت حركة الطيران بمطار القاهرة اليوم الجمعة خصوصا الوجهات السياحية بمصر.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولية جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.