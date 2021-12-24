شكرا لقرائتكم خبر عن توفير 5.5 مليون فرصة عمل.. نجاحات 7 سنوات فى كتاب "الرؤية والإنجاز".. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف كتاب "الرؤية والإنجاز"، والذى يتضمن المشروعات التنموية فى مصر خلال الفترة من 30 يونيو 2014 وحتى 30 يونيو 2021، عددا من المشروعات التي نفذتها الدولة خلال هذه الفترة ممثلة فى متابعة اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وخاصة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة".

تشغيل 2.3 مليون عامل بالداخل و3.2 مليون بالخارج

استرداد أكثر من 1.6 مليار جنيه مستحقات للعمالة المصرية بالخارج

113 مكتب تشغيل تم تطويرها وربطها إلكترونيا بالمديريات التابعة

إعطاء تراخيص لـ123 شركة لمزاولة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالعمل فى الخارج وتجديد تراخيص 1088 شركة

268 مليون جنيه تكلفة الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة

1.32 مليون جنيه تكلفة استخراج 22 ألف بوليصة تأمين للصيادين

6.3 مليار جنيه تم صرفها للعمالة غير المنتظمة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى

13 مليون جنيه تكلفة استخراج 213.4 ألف بوليصة تأمين

24.5 مليون جنيه تكلفة استخراج 48.9 ألف شهادة أمان