شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يحضر احتفال بطريركية الأرمن الكاثوليك بعيد الميلاد نائبا عن رئيس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، نائبًا عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، احتفال بطريركية الأرمن الكاثوليك بعيد ميلاد السيد المسيح، برئاسة المطران كريكور أوغسطينوس كوسا أسقف الأسكندرية للأرمن الكاثوليك، وحضور الأسقف أشود مناتسكانيان مطران الأرمن الأرثوذكس بالقاهرة وذلك بكنيسة القديسة تريزا الطفل يسوع بمصر الجديدة.

وقدم محافظ القاهرة تهنئته بالعيد، مشيدًا بروح الود والمحبة التي تربط بين عنصرى الأمة، مؤكدًا أن الاحتفالات التى تملأ الوطن توجه رسالة للعالم بأن مصر هى بلد الأمن والأمان.

شهد الاحتفال إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية وحسن موافى رئيس حى مصر الجديدة.

وكان محافظ القاهرة قد أصدر تعليماته لرؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات فى محيط الكنائس، استعداداً لاحتفالات الأخوة الأقباط برأس السنة وأعياد الميلاد.

كما طالب محافظ القاهرة برفع كفاءة الشوارع المحيطة بالكنائس، والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة، كما شدد المحافظ على رفع كافة السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع وعدم السماح قطعيا بانتظار أى سيارات بمحيط الكنائس.