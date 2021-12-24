شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل القيادات الشعبية والتنفيذية للتهنئة بعيد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، وذلك قبل لحظات من بداية القداس بكنيسة السيدة العذراء بمدينة نصر.

وقال الأنبا إبراهيم إسحاق: "إننا نصلى هذا العيد من أجل سلام العالم ومن أجل كل الدول التى تعانى من أزمات، ونشكر الله على وجودنا فى هذا البلد"، مؤكدا أن عيد الميلاد يجمعنا مسلمين ومسيحين فى بيت واحد، وأوجه تحية إجلال وتقدير للرئيس السيسى فقد استطعنا فى وقت قليل أن نصل لمرحلة لا يتوقعها أحد".

وتابع: أنه يهنئ كل المصريين بهذا التوحد والاندماج فى هذا الوطن لنعيش فرح وسلام هذا العيد.