4 دقائق ترصد جهود قوافل الداخلية للمستشفيات ودور رعاية المسني

محمد اسماعيل - القاهرة - أعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية مقطع فيديو يوثق جهود قوافل المساعدات العينية التي وجهتها الوزارة للمستشفيات ودور رعاية المسنين في إطار مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وزارة الداخلية تولي اهتمامًا خاصًا بملف الأمن الإنساني من خلال توجيه القوافل الطبية لعلاج المواطنين في القرى والنجوع، بكل المحافظات وصرف الأدوية لهم بالمجان، فضلًا عن توجيه مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمواطنين في منازلهم، لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى.

جهود متواصلة تأتي في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل الدور المجتمعي بأجهزة الوزارة، والحرص على مد جسور التواصل الاجتماعي مع كل أطياف الشعب، من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية في شتى المجالات والمشاركة الفعالة والإيجابية مع كل مؤسسات المجتمع، لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين في جميع المناسبات.