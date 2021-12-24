دهاء مسجل خطر لم يمنع سقوطه.. رحلة حل لغز سرقة سيارة في العجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

مجهود مضني وعمل متواصل ومأمورية عابرة لحدود محافظة الجيزة نجحت معها إدارة البحث الجنائي بالجيزة برئاسة اللواء مدحت فارس في كشف ملابسات سرقة سيارة بشارع أحمد عرابي بحي العجوزة، شمال المحافظة.

داخل مكتبه بنقطة شرطة المهندسين، كان الرائد باسم أبو الدهب مستغرقًا في مراجعة أوراق قضية قيد التحقيق جنبا إلى متابعة الحالة الأمنية بالدائرة. يقطع تركيزه صوت طرق الباب ليبلغه الطارق "عندنا بلاغ سرقة عربية في عرابي يا فندم".

جمع الضابط الشاب أغراضه قاصدا موقع البلاغ تنسيقا مع الرائد محمد مجدي رئيس مباحث العجوزة، الذي وجه بسرعة فحص مسرح العمليات لحادث ومناقشة الشهود ومراجعة كاميرات المراقبة.

جهود البحث والتحري توصلت إلى أن شخصا يبلغ من العمر 36 سنة، وراء سرقة سيارة ملاكي ماركة "كيا" بأسلوب المفتاح المصطنع.

بالعرض على المقدم مصطفى خليل مفتش فرقة الوسط، وجه بتكثيف التحريات وتتبع خط سير هروب المتهم تنسيقا مع إدارة المساعدات الفنية بالمديرية.

عمل متواصل وجمع مكثف للمعلومات قاد رجال المباحث إلى وجهة لص السيارات، تبين هروبه إلى محافظة البحيرة وبيعه للسيارة إلى مسخطر خطر سرقات "36 سنة"؛ خشية سقوطه في قبضة الشرطة ليوجه العميد هاني شعراوي رئيس قطاع الشمال باستهداف المتهم بمأمورية سريعة تنسيقا مع أمن البحيرة.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن الرائد باسم أبو الدهب من ضبط المتهم الثاني، وأقر بشراء السيارة من مرتكب الواقعة الأساسي لافتا إلى أنه "قطعتها علشان أعرف اتصرف فيها".

تحرر المحضر اللازم، ووجه اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة، بسرعة ضبط المتهم الهارب، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.