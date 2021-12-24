تحذير من الأرصاد: ظاهرة جوية تزداد حدة الأحد والاثنين.. وهذا موعد استقرار الطقس

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد، إن هناك استقرار في درجات الحرارة بداية من غدٍ السبت وحتى يوم الأربعاء المقبل، مضيفة أن ذلك لا يمنع ظهور شبورة مائية في الخامسة صباحًا حتى التاسعة صباحًا، تزداد كثافة يومي الأحد والاثنين.

حالة الطقس غدًا.. جو معتدل نهارًا وبارد ليلًا

أضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية عبدالرحمن عبر برنامجه الحقيقة المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك جو معتدل نهارًا وبارد ليلًا في القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد، لافتة إلى أن هناك انخفاضًا في درجة الحرارة على جنوب سيناء وتصل إلى صفر.

- الطقس غدًا.. أمطار وصقيع.. والحرارة أقل من عشر درجات في 17 منطقة