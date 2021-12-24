وزيرة الهجرة من صالون التنسيقية: إطلاق أول وثيقة تأمين للمصريين بالخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إن أول احتياج للمصريين في الخارج هو شحن الجثامين، مضيفة أن هذا الاحتياج هو الملح دائمًا وهو التي تعمل عليه الوزارة دائما، مضيفة أن وزارة الهجرة وزارة تعمل في ملفات إنسانية بحتة وأنه كان لابد من التصرف بشأن هذا الاحتياج.

وأضافت وزيرة الهجرة خلال كلمة لها في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الذي يعقد تحت عنوان: "المصريون في الخارج.. نجاحات وتحديات ومساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني"، أنه سيتم إعلان إطلاق أول وثيقة تأمين للمصريين بالخارج يوم الاثنين المقبل تتعلق بشحن الجثامين وأيضًا تعويض الأسرة التي فقدت رعيها.

ووجهت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة الشكر إلى وزير الداخلية ورئيس الرقابة المالية ورئيس الاتحاد المصري للتأمين، متابعة: "عملنا جميعًا حتى نسرع من الوقت والمساهمة في تنفيذ هذا الطلب، حالة وفاة للمصريين في الخارج تمس قلوبنا جميعًا فضلًا عن الأعباء المالية".

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أنه سيتم العمل بهذه الوثيقة بداية العام الجديد، لافتة إلى أنه يتم دفع 100 جنيه سنويًا وأن الوثيقة تتكفل بشحن الجثمان وتعويض أسرة المتوفى 100 ألف جنيه هذا وأن هذه الوثيقة تشتري مع تصريح العمل وأنها اختياري.