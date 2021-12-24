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بطول 23 كم وتكلفة مليار جنيه.. تعرف على محور كلابشة بأسوان قبل افتتاحه غدا

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القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة النقل لافتتاح محور كلابشة أعلى النيل بمحافظة أسوان غدا السبت، ضمن مجموعة من المحاور الأخرى وطرق الصعيد، ويقدم الخليج 365 فى 9 معلومات كل ما تريد معرفته عن هذا المحور خلال التقرير التالى:

 

1- طول المحور الجديد يبلغ 23 كم.

2- تكلفة تنفيذ المحور بلغت 1.050مليار جنيه.

3- المحور الجديد يأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية منذ عام 2014  بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل من 100 كم إلى 25 كيلومتر بين المحور والآخر لتسهيل حركة تنقل المواطنين.

4- المحور يخدم المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بالصعيد.

5-  عرض المحور 21 مترا بواقع 2 حارة مرورية لكل اتجاه.

6- المحور يشمل 14 عملا صناعيا (9 كباري- 5 أنفاق) لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف. 

7- المحور يساهم فى ربط الطريق الصحراوى الغربى بطريق (القاهرة – أسوان) الزراعى الغربى عابرا نهر النيل والطريق الزراعى الشرقى (القاهرة – أسوان).

8- المحور سيساهم في نقل المنتجات الزراعية من مزارع وادي النقرة وشرق نصر النوبة إلى طريق الصعيد الصحراوي الغربي وتخفيف الحركة المرورية على طريق الصعيد الزراعي الشرقي.

9- المحور سيخدم قرى الظهير الصحراوي وسيزيد الامتداد العمراني لها وسيخدم مصنع سكر كوم أمبو ومجمع الطاقة الشمسية ببنبان وفارس.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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