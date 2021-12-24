شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة استرداد أراضى الدولة: نستهدف الحفاظ على حق الشعب ومقدراته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد أيوب، المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة، إن الموجة الـ 18 من استرداد أراضي الدولة وما قبلها هدفها الحفاظ على حق الدولة والشعب، باعتبار أن الأراضي المصرية ملكاً للشعب المصرى، ويستفيد منها المواطن، مشيراً إلى أن ظاهرة "وضع اليد" ظاهرة ليست موجودة فى أى بلد فى العالم إلا فى مصر.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج "اليوم" الذي يذاع على قناة "dmc": "في السابق لم يكن هناك إرادة سياسية لاسترداد هذا العدد الكبير من الأراضي، ولكن في ظل وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحققت الإرادة السياسية وبالتالي أصبح هناك إجراء حقيقي وتشكيل للجنة استرداد الأراضي، وجزء من استردادها هي موجات الإزالة ونستعد لبدء الموجة الـ 19".

وقال: "الأهم في كل ذلك هي زاوية التقنين، حيث إن الشخص الملتزم بسداد حق الدولة، نقدم له التيسيرات حتى يمتلك عقداً قانونياً، وهناك أقساط ومقدمات يتم دفعها، ومن بين 280 ألف طلب تقنين تم التقدم به، تم تسليم 41 ألف و300 طلب تقنين".