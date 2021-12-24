شكرا لقرائتكم خبر عن الصعيد أرض التنمية فى "الجمهورية الجديدة".. غدا فى الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها خدمة الأهالى هدف رئيسى بالجنوب.. طرق ومحاور جاهزة أمام حركة المرور.. وتسهيل حركة التجارة وسالمة المسافرين أولوية.. المشروعات ترفع شعار القضاء على البطالة..18.3 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.. وإنجازات الصرف الصحى توازى 50%مما تم تنفيذه سابقا.

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طرق ومحاور جاهزة أمام حركة المرور.. خدمة التنمية هدف رئيسى بالجنوب.. المرحلة الأولى من مشروع تطوير وتوسعة طريق الصعيد الصحراوى الغربى بطول 230 كم.. وتسهيل حركة التجارة وسالمة المسافرين أولوية