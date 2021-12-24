شكرا لقرائتكم خبر عن قبل افتتاحه غدا.. تعرف على محور قوص بقنا لربط شرق وغرب النيل بالصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل افتتاحه غدا السبت ضمن عدد من محاور وطرق الصعيد.. يقدم ”الخليج 365” في 8 معلومات كل ما تريد معرفته عن محور قوص بمحافظة قنا لربط شرق وغرب النيل وأهميته لأهالى الصعيد خلال التقرير التالى:

1ـ طول محور قوص يبلغ 19 كم.

2ـ المحور الجديد يشمل على 27 كوبرى ونفق أعلى الترع والمصارف والتقاطعات المرورية لمواجهة الاختنقات المرورية.

3ـ المحور يربط شرق وغرب النيل بما يخدم المجتمعات القائمة والجديدة الموجودة على جانبى النيل.

4ـ تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 1.3 مليار جنيه .

5ـ المحور الجديد يربط طريق القاهرة ـ أسوان الصحراوي الشرقي بطريق القاهرة – أسوان الصحراوي الغربي عابرا نهر النيل وطريق القاهرة – أسوان الزراعي الغربى شمال مدينة قوص محافظة قنا.

6ـ المشروع سيساهم في تسهيل الحركة المرورية وتنمية المناطق الصناعية غرب وشرق النيل وخلق مجتمعات عمرانية جديدة عبر ربط شبكة الطرق الرئيسية من الطريق الصحراوى الشرقى وحتى الطريق الصحرواى الغربى.

7ـ المحور الجديد سيساهم فى تنمية حركة السياحة الدينية بالمنطقة حيث يوجد العديد من المساجد والكنائس والاماكن الأثرية بالمنطقة.

8ـ المحور سيساعد فى الحد من خطورة التنقل بالمعديات النيلية التى تقوم بنقل المواطنين حاليا من شرق النيل إلى غرب النيل والعكس.