شكرا لقرائتكم خبر عن "الرؤية والإنجاز".. تطوير 10 مستشفيات جامعية بتكلفة 529 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف كتاب "الرؤية والإنجاز"، والذي يتضمن المشروعات التنموية في مصر خلال الفترة من 30 يونيو 2014 وحتى 30 يونيو 2021، عدد من المشروعات التي نفذتها الدولة خلال هذه الفترة ممثلة في مسار افتتاح وتطوير المستشفيات الجامعية، وخاصة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة".





وتمثلت الإنجازات في الآتي:

39 حضانة أطفال جديدة تم شراؤها ليصل الإجمالي إلى 885 حضانة.

63 سرير عناية مركزة تم توفيره ليصل الإجمالي إلى 4788 سريراً.

إنشاء معمل مرجعي لخدمة كافة المستشفيات الجامعية.

افتتاح مركز التدريب الطبي داخل كلية الطب بجامعة الإسكندرية.

529،6 مليون جنيه تم تخصيصها في العام المالي 2019/2020 لتطوير 10 مستشفيات جامعية.

13 غرفة عمليات بنظام الكبسولة تم تطويرها لخدمة المرضى بمستشفى الزقازيق الجامعي بتكلفة 15 مليون جنيه.

6 ماكينات غسيل كلوي للأطفال تم توفيرها – 7 ماكينات للغسيل الكلوي بمستشفى سوهاج الجامعي تم توفيرها – وتطوير مستشفى المواساة الجامعي بعدد 20 ماكينة غسيل كلوي ه زيادة عدد أسرة العناية المركزة للأطفال بمستشفى سموحة الجامعي من 6 إلى 31 سريراً.

تطوير مبنى المعهد القومي للأورام وتطوير مستشـفى الطوارئع بالقصر العيني.

تطوير بنوك الدم بمستشفيات (المنيا الجامعي -قناة السويس الجامعي - بني سويف الجامعي) بحوالي مبلغ 2 مليون جنيه ه تجهيز قسم الأورام بمستشفيات جامعة الاسكندرية بأحدث جهاز أشعة للثدي (ماموجرام) للكشف المبكر على أورام الثدي.

تطوير جناح عمليات الدور الأول والثاني بمستشفى الحضرة الجامعي وتجهيزه بقدرة استيعابية عدد 9 غرف عمليات مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية والمناظير الجراحية، ووحدة عناية مركزة انتقالية بعد تجهيزها بقدرة استيعابية عدد 15 سرير عناية مركزة، بتكلفة إجمالية بلغت 65 مليون جنيه.

تطوير البنية التحتية والتجهيزات لعدد 18 مستشفى جامعيا نموذجيا شاملة أقسام ومستشفيات الطوارئ بتكلفة 2.7 مليار جنيه.

تطوير المعمل المركزي بمستشفيات جامعة أسيوط بتكلفة 2.5 مليون دولار كلية العلوم الإداري.