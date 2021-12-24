شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء 3 آلاف رحلة طيران حول العالم ليلة الكريسماس بسبب "أوميكرون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم إلغاء أكثر من 3 آلاف رحلة طيران مجدولة في ليلة الكريسماس ويوم الكريسماس على مستوى العالم، ووفقا لصحيفة ذا هيل الأمريكية، حوالي 20% من الأشخاص الذين تم إلغاء رحلاتهم شملوا هؤلاء المسافرين داخل الولايات المتحدة أو إليها أو خارجها.

وحتى الآن ، تم تأجيل 4406 رحلة طيران حول العالم، كما تم تأخير حوالي 500 رحلة طيران في أمريكا او من والى الولايات المتحدة اليوم الجمعة.

وأشار التقرير الى ان إعادة تفعيل قيود العزل بعد زيادة الإصابات بمتغير أوميكرون حيث يتطلب من طواقم العمل المصابة العزل لعدة أيام شكل تحديات على شركات الطيران، لاسيما فى موسم العطلات وعيد الميلاد، الأمر الذي كان له دور في الإلغاءات.

في السياق نفسه، قال كبير المستشارين الطبيين للبيت الأبيض ، أنتوني فاوتشي في وقت سابق من هذا الأسبوع ، إن التجمعات الكبيرة في موسم العطلات هذه ليست آمنة من فيروس كورونا ، حتى بالنسبة لأولئك الذين تم تطعيمهم بالكامل بجرعة معززة.

كما حذر من أن السفر في عيد الميلاد سيزيد من انتشار متحور اوميكرون حتى بين الملقحين بالكامل.

كما قال ديفيد باول ، الطبيب والمستشار الطبي لاتحاد النقل الجوي الدولي ، وهي مجموعة تمثل ما يقرب من 300 شركة طيران ، في مقابلة جديدة أن ركاب الطائرات أكثر عرضة مرتين أو ثلاث مرات للإصابة بالفيروس على متن رحلة جوية منذ ظهور اوميكرون.

وقال باول: "مهما كانت المخاطر مع دلتا ، علينا أن نفترض أن الخطر سيكون أكبر بمرتين إلى ثلاث مرات مع اوميكرون، تمامًا كما رأينا في بيئات أخرى".