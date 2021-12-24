شكرا لقرائتكم خبر عن حملات نظافة لغسيل مداخل ومحيط الكنائس تزامنا مع احتفالات عيد الميلاد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثفت محافظة القاهرة من أعمال النظافة بمحيط الكنائس تزامنا مع احتفالات الأقباط بعيد الميلاد المجيد، حيث تم تنفيذ حملات نظافة مكثفة بمحيط الكنائس، شملت أعمال غسيل الأرصفة بمحيط أسوار الكنائس، وغسيل مداخل الكنائس ومنها كنائس مصر الجديدة وشرق القاهرة.

وفى السياق نفذت هيئة النظافة وشركة "انفيروماستر" المسئولة عن نظافة شرق القاهرة، أعمال غسيل مداخل الكنائس، وتزيين الشوارع بمحيط الكنائس، ضمن استعدادات المحافظة لعيد الميلاد المجيد، كما تم الدفع بسيارات فنطاس لغسيل الأرصفة والشوارع بعد كنسها.

وتبدأ الكنائس القبطية الكاثوليكة وكنيسة الروم الأرثوذكس والكنيسة الأسقفية الإنجيليكانية في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، حيث تبدأ القداسات اليوم الجمعة في الساعة الثامنة مساء بكاتدرائية جميع القديسيين بالزمالك وكنيسة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك بمدينة نصر، فيما تحتفل كنيسة الروم الأرثوذكس صباح غدا السبت.