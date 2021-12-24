شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. جامعة حلوان تتسلم أول قمر صناعى تعليمى من إنتاج وكالة الفضاء المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تسلمت كلية العلوم جامعة حلوان أول قمر صناعي تعليمي من إنتاج وكالة الفضاء المصرية من الأقمار الصناعية التعليمية في الجامعات المصرية ليكون نواة لمعمل ابتكار الفضاء في الكلية، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة ، وبحضور ط الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم.

وأعرب الدكتور ممدوح مهدي فى بيان ، عن سعادته بمشاركة كلية العلوم في هذا المشروع بالتعاون مع وكالة الفضاء المصرية ، حيث تعد كلية العلوم واحدة من أعمدة كليات العلوم في مصر لتخصصاتها الفريدة والمتميزة، مشيداً بامتلاك الكلية المقومات التي تمكنها من المساعدة في تدريب وإعداد قمر صناعي يقوم بتنفيذه باحثين وطلاب الجامعة.

أوضح الدكتور عماد أبو الدهب أن جامعة حلوان قد تم اختيارها من قبل متمثلة في مركز مراقبة الطقس الفضائي SWMC بكلية العلوم كأحد المشاركين في تنفيذ القمر الصناعي الجامعي التعليمي، وذلك عقب توقيع عقد إتفاق تنفيذى للتعاون بين وكالة الفضاء المصرية وكلية العلوم جامعة حلوان لتنفيذ مشروع أقمار صناعية معملية تعليمية مرتبطة بمنصة تعليم تكنولوجيا الفضاء المصرية، بعد اطلاق شرارة البدء التي جاءت بعد توجيه دعوة من الدكتور محمد القوصي - الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية للسادة رؤساء الجامعات المصرية. . وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

الصحة تنفى نقص أدوية بروتوكولات علاج كورونا بالمستشفيات الحكومية

كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن نقص أدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا بالمستشفيات الحكومية، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لنقص أدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا بالمستشفيات الحكومية، مُشددةً على توافر كافة أدوية البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا بكافة المستشفيات الحكومية بمختلف محافظات الجمهورية، مُوضحةً أن الغرفة المركزية للأدوية التابعة لقطاع الرعاية العاجلة بالوزارة تعمل على تأمين المخزون الاستراتيجي من الأدوية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، والتي يتم تحديثها لتتماشى مع متحورات ومضاعفات كورونا، مع صرفها مجاناً للمرضى، وكذلك تأمين مخزون أدوية الطوارئ والمستحضرات الحيوية ومشتقات الدم، مع وجود متابعة مستمرة ورصد لموقف توافرها بشكل يومي لإمداد كافة المستشفيات بكميات إضافية منها على الفور قبل نفادها.

وفي سياق متصل، تقوم الغرفة المركزية للأدوية، بتحديث وتوفير أدوية البروتوكول العلاجي للتعامل مع فيروس كورونا في كافة المستشفيات، إلى جانب تأمين مخزون احتياطي استراتيجي، فضلاً عن تجهيز المجمع القومي للأمصال واللقاحات بمخزون استراتيجي من المستحضرات الطبية، وذلك خلال العام المالي 2020/2021.

انخفاض درجات الحرارة غدا وشبورة وصقيع بوسط سيناء والصغرى بالقاهرة 11

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا السبت يشهد شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الصحة: تقديم خدمات طبية لـ2250 متضررا من السيول والفيضانات جنوب السودان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية لـ 2250 من الأشقاء بدولة جنوب السودان المتضررين من تداعيات آثار السيول والفيضانات التي تجتاح البلاد، وذلك من خلال القافلة الطبية التابعة لوزارة الصحة المصرية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن القافلة الطبية التي تم إرسالها إلى دولة جنوب السودان يوم 8 ديسمبر من الشهر الجارى، تأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم الدعم المستمر للأنظمة الصحية في الدول الأفريقية الشقيقة، ومساندتها في أوقات الأزمات.

وأوضح الدكتور محمد جاد مستشار وزير الصحة والسكان لشئون العلاقات الصحية الخارجية، أن القافلة استمر عملها لمدة 10 أيام، في تقديم الخدمات الطبية للأشقاء بالمناطق الأكثر تضررًا من السيول والفيضانات بجنوب السودان، مشيرا إلى أن القافلة قدمت الخدمات الطبية في تخصصات (الباطنة، الصدر، الحميات، الأمراض المتوطنة، الأطفال)، فضلاً عن صرف العلاج اللازم للمرضى بالمجان.

وزيرة التضامن: مصر تطلق أول استراتيجية وطنية للتطوع مارس المقبل.. فيديو

قالت وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" من الرياض، أن مصر انتهت من مسودة الاستراتيجية الوطنية الأولى للتطوع التي جاءت متزامنة مع القانون رقم 149 الخاص بتنظيم ممارسة العمل الأهلى، ويتم إطلاقها في 22 مارس المقبل، ضمن استضافتها للاستراتيجية العربية للتطوع .

وأضافت القباج، أن هناك تقديرا لهذا العمل وتحميله جزءا كبيرا من مسئولية الشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص فالمجتمع الأهلى المصرى أصبح مجتمعا قويا يعتمد على نفسه إلى حد كبير، وتم ميكنته بالكامل وهذا النوع من العمل يمثل موردا مهما للدولة للمساهمة في عملية، وسيكون لدى مصر أول استراتيجية تطوع مصرية بالترافق مع استراتيجية التطوع العربية التي تستضيفها مصر مارس المقبل، استعدادا لاستضافة استراتيجية التطوع العربى .

وأشارت القباج، في تصريحاتها من الرياض على هامش مشاركتها في مؤتمر وزراء التنمية والموارد البشرية العرب، إلى أن مصر دائما تؤكد على قيمة وأهمية العمل التطوعى والاستثمار في رأس المال البشرى، وهو ما تحث عليه دائما القيادة السياسية، كما تركز مصر على موضوع ذوى الإعاقة ، اليوم العربى لذوى الإعاقة ، وسيتم تنظيم يوم عالمى لذوى الإعاقة.

القوى العاملة تكشف عن أول 58 فرصة عمل بليبيا.. والتسجيل حتى 31 الجارى

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تفاصيل أول إعلان طلب استقدام العمالة المصرية للعمل بدولة ليبيا الشقيقة، بعد إطلاق منظومة الربط الإلكترونى بين وزارة القوى العاملة في مصر، ووزارة العمل والتأهيل في ليبيا، وتضمنت 58 فرصة عمل على 16 مهنة فى المجال الطبى.

وقال الوزير، فى بيان، أن المهن المطلوبة هي: أخصائي عظام ، جراحة عظام، واثنين أخصائي أشعة تشخيصية، وأثنين أخصائي عيون، وأثنين أخصائي أمراض وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، و4 طبيب اختصاصي إسعاف وطوارئ، و4 أخصائي جراحة عامة، و4 أخصائي طب أطفال، و4 أخصائية نساء وتوليد (إناث فقط)، و4 أخصائي باطنة، و4 طبيب اختصاصي-عناية حثيثة(دكتوراه في التخدير والعناية المركزة)، و4 أخصائي تخدير وإنعاش، و6 ممرضات نساء وتوليد ، و8 أخصائي تمريض عناية حثيثة (بكالوريوس صيدلة الإجازة العالية في العلوم الصيدلية والكيمياء ، ودبلوم مدرسة الصيدلة العليا)، و 6 أخصائي تمريض عام (بكالوريوس تمريض) وأثنين ممرض اختصاصي- تعقيم.

وأوضح الوزير، أنه يشترط للتقديم على هذه الوظائف أن يكون لدى المتقدم خبرة من 5 إلى 15 سنة ، والسن من 40 إلى 60 سنة ما عدا وظيفة أخصائي أمراض وجراحة الأنف والأذن والحنجرة يشترط أن يكون عمر المتقدم من 37 إلى 55 سنة.

الأرصاد: طقس معتدل على القاهرة مائل للدفء بالصعيد والصغرى 5 بوسط سيناء

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن هناك توقعات باستمرار موجة الاستقرار في الطقس، اليوم، مع زيادة فترات سطوع الشمس، موضحة: "الطقس معتدل في الصباح على القاهرة الكبرى ومحافظات شمال البلاد ومائل للدفء على جنوب الصعيد وسيناء ومائل للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل على جميع المحافظات ويصل للصقيع على سيناء".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح"، والمذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن درجات الحرارة تقل عن الـ 5 درجات مئوية في وسط سيناء، مساء اليوم، مع تكون الشبورة المائية على الطرق الزراعية والمفتوحة والقريبة من المسطحات المائية، وهي لا تؤثر بشكل كبير على حركة المركبات، منوهة أن هناك حالة من الاستقرار في الطقس على مدن الصعيد، والطقس مائل للدفء في الصباح على محافظات شمال وجنوب الصعيد، ومائل للبرودة في ساعات الليل.

المرور تغلق شارع القومية تجاه البوهى فى إمبابة وتجرى تحويلات 30 يوما

أجرت اليوم الجمعة إدارة المرور، عملية غلق كلى بشارع القومية بالمنطقة المحصورة بين شارعى المدينة المنورة والنصر باتجاه ميدان البوهى لمدة 30 يوما، لاستكمال محطات مترو الانفاق، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات.

وأكد مصدر أمنى، أنه فى إطار تنفيذ أعمال الإنشاءات الخاصة بمحطة مترو القومية ( الخط الثالث ) وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال بغلق كلى لشارع القومية العربية من الدائرى بإتجاه ميدان البوهى فى المنطقة المحصورة بين شارعى المدينة المنورة والنصر لمدة 30 يوما تبدأ اليوم الجمعة ، على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحا وحتى الساعة 5 صباحا.

ولفت المصدر، إلى أن مرور الجيزة وتيسيرا لحركة المرور تم تنفيذ التحويلة الأتية: وعلى القادم من الطريق الدائرى بإتجاه ميدان البوهى عن طريق شارع القومية العربية يتم السير يمينا بشارع المدينة المنورة قبل موقع الغلق ثم السير يسارا بشارع محمد سعيد ثم يسارا مرة أخرى حتى شارع النصر بإتجاه شارع القومية بعد تجاوز منطقة الأعمال.

وأوضح المصدر، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نشرت خدماتها المرورية ووضعت اللوحات الإرشادية والإشارات الضوئية لتحذير سائقى المركبات وإرشادهم للاتجاهات الجديدة.

أول رائد فضاء إماراتى يزور جناح مصر بإكسبو ويسلم العلم المصرى لمحطة الفضاء

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، عن تخطي الجناح المصري المشارك بفعاليات إكسبو 2020 دبي حاجز النصف مليون زائر، وذلك منذ الافتتاح مطلع أكتوبر الماضي وحتى اليوم، وهو ما يضعه ضمن قائمة الأجنحة الأكثر جذباً للزائرين، لافتةً إلى أن هذه الأعداد الكبيرة تكللها الانطباعات الإيجابية التي يبديها الزائرون عن محتوى الجناح وطريقة العرض الشيق.

وقالت الوزيرة، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، إن كلمة السر لكون الجناح المصري من أبرز المحطات الحالية في إكسبو هي الرسالة التي يقدمها الجناح للزائر من خلال الحكاية التي يحكيها الجناح عن مصر من خلال شعار "عراقة تعزز المستقبل" لتأخذ الزائر في رحلة عبر الزمن بين حضارة الماضي وانجازات الحاضر ورؤية المستقبل، مشيرةً إلى أن الجناح شهد مؤخراً إطلاق وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج فعاليات المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي".

قبل غلق التقديم.. كيفية تسجيل التعيين إلكترونيا لوظيفة معاون نيابة إدارية

تغلق اليوم الجمعة، النيابة الإدارية، باب التقديم إلكترونيا أمام الراغبين في الالتحاق بوظيفة معاون نيابة إدارية، للخريجين من كليات الحقوق بالجامعات المصرية، والشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2019.

ويكون تسجيل طلبات التعيين من خلال الموقع الالكتروني www.ap.gov.eg, خلال الفترة من 7 ديسمبر 2021، الي 13 ديسمبر لدفعة 2019, وفي الفترة من 18 ديسمبر 2021 وحتي 24 ديسمبر لدفعة 2020, ويتم إدخال البيانات المطلوبة للمتقدم بشكل صحيح ودقيق، وأن يتم طباعة وثيقة التعارف كاملة من خلال ذات الموقع بعد استيفاء جميع البيانات.