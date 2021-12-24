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أضواء الكريسماس وعيد الميلاد تكسو الكاتدرائية الأسقفية قبل قداس العيد

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القاهرة - سامية سيد - تزينت كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك بأشجار الكريسماس وأضواء عيد الميلاد المجيد قبل ساعات من بدء قداس العيد الذى يترأسه الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأنجليكانية، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية لخدمة المصريين والأجانب.

ومن المنتظر أن تبدأ صلوات قداس عيد الميلاد المجيد في الثامنة مساء اليوم، بعد أن تدق أجراس الكاتدرائية، حيث تحتفل الكنيسة بالعيد وفقا للتقويم الغربي.

جدير بالذكر أن الكنيسة فرضت إجراءات احترازية مشددة جراء فيروس حرصت فيها على توفير المطهرات والكمامات لكل المصلين ومراعاة التباعد الاجتماعى.

وكانت الكنيسة الأسقفية قد احتفلت بترانيم ميلاد المسيح داخل كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك الجمعة الماضية وهو احتفال تقيمه الكنيسة سنويًا على ضوء الشموع قبيل الكريسماس وذلك عبر مجموعة من الترانيم باللغتين العربية والإنجليزية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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