نصائح من الصحة للوقاية من متحور كورونا الجديد "أوميكرون"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نشرت وزارة الصحة والسكان، نصائح توعوية جديدة بشأن الوقاية من الإصابة بمتحور كورونا "أوميكرون".

وقال منشور للوزارة في صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "للوقاية من الإصابة بمتحور فيروس كورونا (أوميكرون) التزم بتنظيف يديك باستمرار، ولا تنسى ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي عن الآخرين".

وأعلنت الوزارة في وقت سابق، اكتشاف إصابة 3 حالات بالمتحور الجديد، لمصريين قادمين من أحد الدول الأفريقية في مطار القاهرة، قبل أن يتم عزلهم في مستشفى حميات العباسية.