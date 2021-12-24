لعدم الذهاب لوالدته.. أب يقيد نجله بجنزير في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر "فيس بوك" لطفل مقيد القدمين بجنزير ومحاولة أحد الأشخاص فك الجنزير بالدقهلية.

كانت الأجهزة الأمنية رصدت تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تحت عنوان "طفل يزحف بجنزير برجله مقيد القدمين"، ومحاولة أحد الأشخاص فك الجنزير.

بالفحص أمكن تحديد الطفل المشار إليه وتبين أن عمره 7 سنوات - مقيم طرف والده ببندر طلخا بالدقهلية بإستدعاء والده عامل وسؤاله قرر بأنه من قام تقييد نجله بجنزير من قدميه لمنعه من الذهاب لوالدته منفصلان منذ 3 سنوات- وأضاف بأن والدته تنازلت عن حضانته وأن الطفل مقيم طرفه.

وفى وقتٍ سابق طلب الطفل منه التوجه لوالدته إلا أنه رفض وقام بتقييده بجنزير خشية هروبه، إلا أن الطفل قام بمغافلة جدته لوالده وخرج من المنزل وهو مقيد وتوجه لمنزل والدته ولم يعثر عليها لتغيير محل إقامتها، ثم توجه لجدته لوالدته التى قامت بالإتصال بوالده لإستلامه، والطفل حالياً متواجد طرفه.