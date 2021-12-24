عاتبهما على معاكسة فتاة فعاقباه بالسلاح.. تفاصيل ضرب مؤذن مسجد بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء مدحت فارس عن ملابسات اعتداء شقيقين على مؤذن مسجد بمنطقة أبو حجر.

غدارة الرصد تابعت فيديو متداول بشأن إصابة أحد الأشخاص من قِبل شخصين انهالا عليه بالأسلحة البيضاء أثناء إغلاقه باب مسجد كائن بمنطقة أبو حجر؛ بسبب اعتراضه على بيع المخدرات بالمنطقة.

شكل اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة، فريق بحث ترأسه العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الغرب تنسيقا مع قطاع الأمن العام.

تحريات الرائد أحمد الأبيض معاون مباحث الجيزة أكدت عدم صحة ما تم تداوله، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى ورود بلاغ لقسم شرطة الجيزة بتاريخ 13 الجارى من بائع بقيام مبيض محارة له معلومات جنائية بالتعدى عليه بالضرب مُحدثاً إصابته بكسر وجروح متفرقة بالجسم بسبب خلافات حول الجيرة.

فى وقت لاحق اعتدى البائع وشقيقيه لهما معلومات جنائية على الأول بالضرب مُحدثين إصابته بجروح متفرقة بالجسم بسبب اعتراضه على قيام أحدهما بمعاكسة إحدى الفتيات.

عقب تقنين الإجراءات تمكن النقيبان عمر مبارك وحاتم الأنور معاوني مباحث الجيزة من ضبط الطرفين عدا أحد الأشقاء، وبمواجهتهما تبادلا الاتهامهات فيما بينهما.