شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس مدينة سمنود بالغربية يعلن حاجته لوظيفة "حانوتى" بمقابر المدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ومن جانبه أكد إسلام النجار رئيس مجلس مركز ومدينة سمنود، أنه تم نشر اشتراطات في مسابقة التعيين للاختيار" الحانوتي "لمزاولة أعمال دفن الموتى ، موضحًا أن شروط ومعايير الاختيار وفق صحيفة الأحوال الجنائية.

وأشار إلى أنه من بين تلك الشروط أن يكون حسن السير والسلوك والتقدم بالفيش الصحيفة الجنائية، وتوفير صورة البطاقة وبيانات محل الإقامة لضمان اختيار الأفضل حفاظا على صالح المواطنين خلال الفترة المقبلة تلبية لرغباتهم.