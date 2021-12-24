شكرا لقرائتكم خبر عن كتاب الرؤية والإنجاز.. 4.9 مليار جنيه تكلفة إنشاء وحدات سكنية وإدارية بالأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف كتاب "الرؤية والإنجاز"، الذى يتضمن المشروعات التنموية فى مصر خلال الفترة من 30 يونيو 2014 وحتى 30 يونيو 2021، عددا من المشروعات التى نفذتها الدولة فيما يتعلق بإنشاء الوحدات السكنية والإدارية والتجارية من خلال وزارة الأوقاف.

وأوضح كتاب "الرؤية والإنجاز"، أن وزارة الأوقاف من خلال هيئة الأوقاف المصرية تمكنت خلال الفترة من من 30 يونيو 2014 وحتى 30 يونيو 2021، من إنشاء وبدء إنشاء وحدات سكنية وإدارية وتجارية بتكلفة تصل لـ 4.9 مليار جنيه.

وفصل الكتاب الوحدات السكنية والإدارية التى تم ويجرى إنشاؤها على النحو التالى: "16.7 ألف وحدة سكنية وإدارية وتجارية تم تنفيذها بتكلفة 2 مليار جنيه، و10.95 ألف وحدة سكنية وإدارية وتجارية جار تنفيذها بتكلفة 2.9 مليار جنيه.

ووقع الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأربعاء الماضى على النسخة الأولى من كتاب "الرؤية والانجاز"، والذى يهدف إلى توثيق مشروعات الدولة، وقال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن المشروعات التى تنفذها الدولة تهدف إلى جودة الحياة ورفع مستوى المعيشة للمواطن المصرى فى صعيد مصر.

ونشرت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الالكترونى، جهودها في تنمية الصعيد، في مجالات التنمية والبر، وعمارة المساجد، والمشاركة في بناء وتطوير المدارس، ففي مجال التنمية، تم الانتهاء من تنفيذ 11 مشروعًا بمحافظات الوجه القبلي على النحو التالي:

1- تم إنشاء 4920 وحدة سكنية بمشروع إسكان الصداقة (1) و(2) بأسوان.

2- تم إنشاء 1068 وحدة سكنية بمشروع إسكان الشباب بالمنيا.

3- تم إنشاء 484 وحدة سكنية و 34 وحدة إدارية بأبراج ماقوسة بالمنيا.

4- تم إنشاء سوق متكامل 382 باكية و 14 ثلاجة بماقوسة بالمنيا.

5- تم إنشاء 132 وحدة سكنية و 23 وحدة إدارية ببرجي الفردوس والبستان بقنا.

6- تم إنشاء 30 وحدة تجارية و 8 وحدات إدارية بمول البستان بالوادي الجديد.

7- تم إنشاء 38 وحدة تجارية و8 وحدات إدارية بمول القصير بالبحر الأحمر.

8- تم إنشاء 44 وحدة سكنية بعروس البحر بالغردقة بالبحر الأحمر.

9- تم إنشاء 80 وحدة سكنية بجوهرة القصير بالبحر الأحمر.

10- تم إنشاء مدينة الحرفيين المرحلة الأولى 420 ورشة و 39 محلا تجاريًّا و 21 وحدة إدارية بالغردقة بالبحر الأحمر.

وجار العمل في 5 مشروعات تنموية أخرى على النحو التالي :

1- مباني خدمات الصداقة (1) و(2) بأسوان.

2- 300 وحدة سكنية و33 محلا تجاريًّا بأبراج سما أسوان.

3- عمارة سكنية بشارع عبد السلام عارف ببني سويف.

4- المرحلة الثانية من مدينة الحرفيين بالغردقة 500 ورشة بالبحر الأحمر.