شكرا لقرائتكم خبر عن كتاب الرؤية والإنجاز.. تطوير 143 قرية ضمن "حياة كريمة" بتكلفة 3.5 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف كتاب "الرؤية والإنجاز"، والذي يتضمن المشروعات التنموية في مصر خلال الفترة من 30 يونيو 2014 وحتى 30 يونيو 2021، عدد من المشروعات التي نفذتها الدولة خلال هذه الفترة ممثلة في وزارة التنمية المحلية وخاصة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة".

وأوضح "الرؤية والإنجاز"، أن المرحلة التمهيدية من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، تمكنت من تطوير 143 تجمعا ريفيا بتكلفة 3.5 مليار جنيه، كما تم توفير أكثر من 300 ألف فرصة عمل بفضل مشروعات مبادرة "حياة كريمة".

وجاء في الكتاب أن مبادرة الرئيس "حياة كريمة"، تمكنت من رفع كفاءة وتطوير 16 ألف منزل من خلال تركيب أسقف وعمل وصلات صرف صحى، وغيرها، كما تم إنشاء 51 وحدة صحية مطورة باستثمارات 457 مليون جنيه، فيما تم إنشاء 1100 فصل جديد يستوعب أكثر من 44 ألف تلميذ.

كما تمكنت مبادرة الرئيس السيسى "حياة كريمة"، من تحسين شبكة الكهرباء وخدمات الإنارة في 125 تجمعا ريفيا، بالإضافة إلى رصف طرق بطول 188 كيلو متر.

ووقع الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأربعاء الماضى على النسخة الأولى من كتاب "الرؤية والانجاز"، والذى يهدف إلى توثيق مشروعات الدولة، وقال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن المشروعات التي تنفذها الدولة تهدف إلى جودة الحياة ورفع مستوى المعيشة للمواطن المصري في صعيد مصر.

وتعمل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، على تنفيذ عدد من التدخلات الأساسية فى كل القرى من خلال مشروعات فى مجالات :"الصرف الصحى، مياه الشرب ، الغاز الطبيعى ، الاتصالات ، الكهرباء ، رصف الطريق الرئيسى داخل القرية والطرق الواصلة بين القرى ، المدارس ، الوحدات الصحية ، وحدات الإسعاف ، مراكز الشباب ، تبطين الترع"، فيما يتم تنفيذ تدخلات إضافية فى الوحدات المحلية القروية، وهى مجمع خدمات حكومية ويضم فى الطابق الأرضى مركز تكنولوجى لخدمة المواطنين، وفى الطابق الأول مكتب بريد ، وشهر عقارى، وسجل مدنى، تموين، فيما يضم الطابق الثانى الوحدة المحلية، والتضامن الاجتماعى والمجلس المحلى"، بالإضافة إلى مجمع خدمات زراعية ويضم :"جمعية زراعية ومركز إرشاد زراعى، ومركز تجميع ألبان"