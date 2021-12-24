شكرا لقرائتكم خبر عن 29 مليون جنيه لإحلال وتجديد خط مياه الشرب الرئيسى بشارع الحجاز بالغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، أنه يجري الآن أعمال إحلال وتجديد خط مياه الشرب الرئيسي بشارع الحجاز بالغردقة بتكلفة 29 مليون جنيه.

أكد المهندس محمد عيسي رئيس شركة المياه، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، أن عمليات الإحلال والتجديد لخطوط وشبكات المياه تساهم فى تأمين وصول المياه للمواطنين بجودة عالية مشيرا إلى أنه يجرى العمل بعدة مناطق لتأهيل شبكات المياه لنظام الضخ 24 ساعة وإلغاء نظام المناوبات.