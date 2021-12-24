شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تعلن تأجيل مؤتمر صحفى للقائم بأعمال وزير الصحة إلى الأسبوع القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تأجيل عقد المؤتمر الصحفى المقرر عقدة غدا للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة إلى الأسبوع القادم.

وقالت وزارة الصحة: نظرا لوجود العديد من الفعاليات الإعلامية هذا الأسبوع، فقد تقرر تأجيل المؤتمر الصحفي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة بشأن فيروس الكورونا والتحورات ومدى تأثيرها على الوضع الصحى العام إلى موعد يحدد لاحقا خلال الأسبوع القادم.