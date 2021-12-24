لراغبي السفر.. رحلة سقوط عصابة تزوير رخص القيادة المهنية بالعمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، تشكيل عصابي تخصص فى ترويج وبيع رخص القيادة المهنية المزورة لراغبى السفر للعمل بالخارج.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام 3 أشخاص "أحدهم مالك ومدير شركة لإلحاق العمالة بالخارج" بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص في ترويج وبيع رخص القيادة المهنية المزورة على راغبي السفر للعمل بالخارج بموجب عقود عمل كسائقين مهنيين لدى الشركات العربية والأجنبية بالخارج لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، حيث يقوموا بالإعلان من خلال مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" عن توافر فرص وعقود عمل لسائقين مهنيين لدى شركات المقاولات الكبرى ببعض الدول مع إمكانية توفير رخص قيادة مهنية لهم ممن لم يستطيعوا الحصول عليها بالطرق المشروعة.

وعقب ذلك يقوموا بتوفير رخص القيادة المزورة لعملاء الشركة وتقديمها لمسئولي السفارات والقنصليات الأجنبية بالبلاد طالبين الحصول لعملائهم على تأشيرات سفر كسائقين مهنيين بالخارج وأضافت التحريات قيامهم بترويج الرخص المزورة مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهم بمقر الشركة الخاصة بأحدهم الكائنة بدائرة قسم شرطة العمرانية، وبحوزتهم 51 رخصة قيادة مهنية "مزورة بالكامل" بأسماء أشخاص مختلفة - مبلغ مالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي- 3 هواتف محمول "بفحصها تبين احتوائها على أدلة تُشير إلى نشاطهم الإجرامي").

بمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وأضاف أحدهم بتحصله على الرخص المزورة من أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الشرقية حيث تم تحديده وتبين أنه محبوس حاليا على ذمة إحدى القضايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.