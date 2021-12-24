"رصاصة في الوجه ".. القبض على عامل قتل أخر في مشاجرة بشبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص إثر مشاجرة بالأسلحة في منطقة شبرا الخيمة.

تلقي قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية بلاغا من إحدى المستشفيات يفيد بإستقبالها أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم مُصاب برش خرطوش بالوجه ووفاته، وإتهام والده أحد الأشخاص"له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم بإطلاق عيار نارى من فرد محلى كان بحوزته تجاه نجله فأحدث إصابته المشار إليها لخلافات مالية بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية أسفرت عن ضبطه وبحوزته فرد محلى - طلقة من ذات العيار، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأن السلاح المضبوط هو المستخدم فى الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيقات.